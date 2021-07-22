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لا تراجع.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي
الخميس 22/يوليو/2021 - 03:28 م
أشرف عبد الناصر
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يظل
جاستين سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي أحد أبرز اهتمامات بيتسو موسيماني
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات
الصيفية القادمة.
ويرغب
موسيماني في التعاقد مع سيرينو لتدعيم هجوم المارد الأحمر في الموسم القادم بعد أن
أصبحت إمكانية ضمن من الفريق الجنوب أفريقي سهلة.
وطالب
موسيماني بالتعاقد مع سيرينو رغم اعتراض لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح
بسبب سنه الكبير وصعوبة تسويقه مستقبلا.
ويلتقي
الأهلي مع فريق البنك الأهلي اليوم الخميس في المباراة التي ستجمع بينهما ضمن
منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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