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مجموعة مصر في الأولمبياد.. أستراليا تسقط الأرجنتين بثنائية وتتصدر المجموعة
الخميس 22/يوليو/2021 - 02:32 م
الفجر الرياضي
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حقق منتخب أستراليا الأولمبي مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تغلب على نظيره الأرجنتيني بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم.
وانتصر المنتخب الأسترالي على الأرجنتيني 2-0، في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وأحرز ثنائية الكنجارو الأسترالي كل من لاكلان ويلز وماركو تيليو، في مفاجأة مدوية للبطولة.
وبهذه النتيجة يتصدر منتخب أستراليا المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط.
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