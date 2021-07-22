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بالفيديو.. اهداف مباراة منتخب السعودية الاولمبي ضد كوت ديفوار في اولمبياد طوكيو 2021

الخميس 22/يوليو/2021 - 02:33 م
منتخب السعودية الاولمبي
منتخب السعودية الاولمبي
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بالفيديو.. اهداف مباراة منتخب السعودية الاولمبي ضد كوت ديفوار في اولمبياد طوكيو 2021 


نستعرض لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، اهداف مباراة منتخب السعودية الاولمبي ضد كوت ديفوار في اولمبياد طوكيو 2021.

خسر منتخب السعودية الاولمبي أمام نظيره منتخب ساحل العاج بنتيجة 2-1، في افتتاح مواجهاته بأولمبياد طوكيو، في المواجهة التي احتضنها ستاد نيسان، في المرحلة الأولى ضمن منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة كرة القدم.

وقدّم منتخب السعودية الاولمبي أداءً مميزاً خاصة في الشوط الأول حيث سنحت للاعب أيمن يحيى فرصة مبكرة حينما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها اصطدمت بالمدافع ايريك بايلي.

وواصل منتخب السعودية الاولمبي هجومه وسنحت فرصة خطيرة للمهاجم عبدالله الحمدان الذي تلقى تمريرة من زميله ياسر الشهراني إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

اولمبياد طوكيو كرة القدم .. المنتخب السعودي الأولمبي يسقط أمام كوت ديفوار - واتس كورة

وعند الدقيقة 39 تمكن منتخب ساحل العاج من افتتاح التسجيل عن طريق مدافع المنتخب السعودي عبدالإله العمري الذي حول عرضية اللاعب كوامي بالخطأ في شباك حارسه محمد الربيعي.


ورد منتخب السعودية الاولمبي سريعاً وتحديداً عند الدقيقة 44 حينما سدد اللاعب سالم الدوسري كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء لتستقر في شباك الحارس اليعازر تابي.

وفي الشوط الثاني مالت الأفضلية لمنتخب ساحل العاج الذي تمكن لاعبه فرانك كيسي من تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 65 حينما تلقى تمريرة من زميله أماد تراوري ليواجه المرمى ويسدد الكرة في شباك محمد الربيعي حارس منتخب السعودية الاولمبي.

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وحاول منتخب السعودية الاولمبي العودة سريعاً وسنحت فرصة خطيرة للاعب سالم الدوسري الذي تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله أيمن الخليف ليسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت العارضة.

وكثّف منتخب السعودية الاولمبي هجومه وكاد اللاعب خالد الغنّام أن يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة أمام المرمى من زميله سعود عبدالحميد إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب ساحل العاج ترتيب المجموعة مؤقتاً برصيد 3 نقاط وبانتظار المواجهة الثانية في المجموعة التي ستجمع منتخب البرازيل أمام منتخب ألمانيا.


اهداف مباراة منتخب السعودية الاولمبي ضد كوت ديفوار 


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