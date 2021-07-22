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بعد تعادل مصر وإسبانيا.. كشف حساب شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي (أرقام)

الخميس 22/يوليو/2021 - 02:37 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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تعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب إسبانيا بطل أوروبا تحت 23 سنة، سلبيًا في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من أولمبياد طوكيو 2020.
وحصد منتخب مصر أول نقطة في مشواره بـ"أولمبياد طوكيو"، ليحتل المركز الثاني متساويًا مع منتخب إسبانيا، بينما يتصدر منتخب استراليا الترتيب برصيد 3 نقاط، ويتذيل منتخب الأرجنتين المجموعة بدون نقاط.

كشف حساب شوقي غريب مع المنتخب الأولمبي

تولى شوقي غريب تدريب منتخب مصر الأولمبي في عام 2018 وقاد الفراعنة في 20 مباراة حتى الآن، حقق 14 انتصارا، وتعادل 3 مباريات، وخسر 3 مباريات، سجل لاعبوه 36 هدفا، واستقبلت شباكه 15 هدفا.

قاد "غريب" منتخب مصر للتتويج ببطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما بعد الفوز على كوت ديفوار في النهائي 2-1، ليتأهل منتخبنا الوطني للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.
ونجح منتخب مصر في انتزاع تعادل ثمين من منتخب اسبانيا في أولى مبارياته بالأولمبياد ويواجه منتخب الأرجنتين في المباراة الثانية يوم 25 يوليو ويبحث عن التأهل للدور التالي بالبطولة والوصول بعيدا في الأولمبياد.

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