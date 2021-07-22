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جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم لاعب برشلونة ومنتخب فرنسا، أنطوان جريزمان، مصيره مع برشلونة، وذلك في ظل الأخبار المستمرة حول مستقبله رفقة النادي الكاتالوني بالموسم الجديد.

وتدرب جريزمان لليوم الثاني مع برشلونة، في الجلسة الصباحية بنفس الابتسامة التي ظهر بها، بعد ظهر الثلاثاء، عندما انضم إلى فترة ما قبل الموسم، بعد ثلاثة أسابيع من الإجازة.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن بطل العالم 2018 لا يزال هادئاً، ويعمل بالكفاءة المهنية التي لطالما تميز بها، رغم الشائعات المستمرة حول مستقبله.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب الذي يتحصل على راتب سنوي يصل إلى 15 مليون يورو صافية من الضرائب، قد لا يكون هناك مشكلة في استمراره رفقة "البلوجرانا".

ويستعد اللاعب للمشاركة في المباراة الودية القادمة لبرشلونة، والتي ستكون أمام جيرونا، السبت المقبل.

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