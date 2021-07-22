جريمة العيد.. شاب يذبح أمه المسنة وسط جيرانها: "قتلها وباس رجلها"





البداية

اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود إشارة للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها بنطاق القسم.



انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والرائد محمد طارق معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة سيدة ستينية العمر ترتدي كامل ملابسها بها آثار طعنات بالرقبة.



الشهود

أقوال جيران الضحية، وشقيق الضحية الأصغر، أشارت إلى أن نجل الضحية الثلاثيني العمر، وراء ارتكاب الجريمة، وأنه يعاني من مرض نفسي، ويتلقى العلاج على إثر ذلك.



وشرح شهود العيان المشهد: "قتل والدته ووطى قَبل رجلها بعد جريمته".



عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، برئاسة المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة ومعاونه الرائد علاء غنام -بمساعدة الأهالي- من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، واقتياده إلى ديوان القسم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.





في أولى ليالي عيد الأضحى المبارك، وقعت جريمة مأساوية مروعة، حيث أنهى شاب ثلاثيني العمر حياة والدته العجوز بعدة طعنات بالرقبة داخل منزلهما بمنطقة إمبابة، شمال محافظة الجيزة.