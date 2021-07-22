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استقبال 108 أضحيات خلال ثالث أيام عيد الأضحى بالقليوبية

الخميس 22/يوليو/2021 - 02:52 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قال الدكتور محمد شوقي مدير عام المجازر بالقليوبية، إن إجمالي عدد مذبوحات الأضاحي بمجازر المحافظة البالغ عددها 30 مجزرا في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك بلغ 108 أضحيات، منهم 83 عجلا بقريا، و12 عجل جاموس، و10 ضأن، وماعز، وجمل، ليصبح إجمالى ما تم استقباله على مدار اليومين حتى الآن 861 رأس أضحية.

وأضاف الدكتور محمد إسماعيل شوق مدير عام المجازر بالقليوبية، أنه يوجد بمديرية الطب البيطرى بالقليوبية 30 نقطة ذبيح ومجزر على مستوى المحافظة، منها 4 مجازر خاصة، هم مجزر القوات المسلحة بشبرا شهاب بالقناطر الخيرية، ومجزر أبو زعبل بمنطقة أبو زعبل بالخانكة، ومجزري الشرقاوي والبكري بمنطقة بلقس بقليوب، مشيرًا إلى أن المديرية بقيادة الدكتورة أمل العسيلي وكيل الوزارة بالقليوبية، انتهت من إعداد خطة استقبال المواطنين بمجازر القليوبية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأضاف، أنه جرى رفع حالة الطوارئ بجميع المجازر بالقليوبية، بالإضافة إلى منع الإجازات بجميع الإدارات البيطرية والمجازر والأطباء البيطرين، وغرف علميات بالإدارات المختلفة متصلة بالغرفة المركزية بالمديرية، لاستقبال أية شكاوى وسرعة العمل على حلها، وتقديم الدعم للمجازر في حال الزحام، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال المواطنين لذبح الأضاحي بكافة المجازر بالمجان وفقا لتوجيهات المحافظ.

وأشار، إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية داخل المجازر بالتباعد والنظافة قبل وبعد الذبح، إلى جانب توفير أماكن انتظار للمواطنين حتى الانتهاء من أعمال ذبح الأضاحى الخاصة بهم، موضحا أنه يتواجد طبيب الإدخال على مدخل المجزر للكشف الظاهرى على الحيوان قبل عملية الذبح، للتأكد من سلامته صحيا وسمين وليس هزيل وليس به أية عيوب تمنع شرعيا من ذبحه.

وأوضح، أن العيوب الشرعية التى تمنع ذبح الأضحية داخل المجازر بالقليوبية وهى أى فخت بالعين للحيوان أو الأضحية، عدم وجود قطع بالأذن أو الذيل، عدم وجود أى كسر بأرجل الأضحية، أو أية تشوهات خلقية بجسم الأضحية، مشيرا إلى أنه يتم منع الأضاحى التى تحمل أى عيب من هذه العيوب من الذبح تمام.

وتابع، أنه بعد هذه المرحلة يتواجد بصالة الذبح الطبيب الكشاف، والذى يقوم بالكشف على الذبيحة للتأكد من سلامتها الداخلية بالنسبة لسلامتها للاستهلاك الآدمى، مشيرا إلى أنه تم البدء فى الاستعدادات على مستوى المحافظة منذ أسبوعين تمهيد لاستقبال الأضاحى من المواطنين باحتفالات عيد الأضحى.

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