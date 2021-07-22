مسار إجباري لجمهورهم: "كورونا قضت علينا وعاوزين نرجع الحفلات الحلوة تاني"

قدمت الفرقة باقة من أشهر أغانيها، وسط حضور حشد من جمهورها، أبرزها: "نهايات الحكاوي"، "متخافش من بكرة"، "زيك أنا"، "أنا هويت"، وغيرها من الأغاني.









مسار إجباري بدأ مسيرته الفنية منذ ١٦ عامًا، وقدم خلال مسيرته ٣ ألبومات غنائية، ومن المقرر طرح الألبوم الرابع خلال الفترة المقبلة.

وصعد الفريق، على خشبة المسرح، وسط ترحيب حار وهتافات مدوية هزت ارجاء المسرح، ووسط حاله من الحماس الشديد، عبر هاني الدقاق، عن سعادته البالغة بالجمهور الذي تخطى عددهم الاف فرد، حيث قال: "وحشتونا ووحشتنا الحفلات الحلوة زي زمان، كورونا قضت علينا خالص".