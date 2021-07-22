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مُصادرة 25 شيشة ورفع 43 إشغالا مخالفا من شوارع مدينة الزقازيق

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملة على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وأسفرت الحملة عن تشميع كافيتريا بمنطقة حي المستشارين ومصادرة ٢٥ شيشة كما تم التحفظ على عدد من التكاتك المخالفة نظرًا لما تمثله من مشكلات مرورية وإعاقة لحركه المواطنين.

كما تم رفع ٤٣ حالة إشغال متنوعه أمام المحال التجارية والطرق العامة لفتح الطريق أمام حركة السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجه الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع إدارة مرور الشرقية والإدارات الفرعية التابعة لها بالمراكز لتكثيف الحملات المرورية والدورية على الطرق العامة والرئيسية للتصدي لكافة المخالفات ولتحقيق الانضباط بالشوارع ومواجهه ظاهرة التعدي على حرم الطريق لتحقيق أقصى سيوله لحركه السيارات وعبور المواطنين.

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