مُصادرة 25 شيشة ورفع 43 إشغالا مخالفا من شوارع مدينة الزقازيق

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملة على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وأسفرت الحملة عن تشميع كافيتريا بمنطقة حي المستشارين ومصادرة ٢٥ شيشة كما تم التحفظ على عدد من التكاتك المخالفة نظرًا لما تمثله من مشكلات مرورية وإعاقة لحركه المواطنين.





كما تم رفع ٤٣ حالة إشغال متنوعه أمام المحال التجارية والطرق العامة لفتح الطريق أمام حركة السيارات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



