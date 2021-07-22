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"يعاني من مرض نفسي".. التحقيقات تكشف تفاصيل انتحار مُسن من الطابق التاسع بالهرم

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:06 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تفاصيل انتحار مسن من الطابق التاسع بالهرم، حيث تبين أن المسن يحمل الجنسية اليمنية.

وأفادت التحقيقات، بأن المسن يعاني من مرض نفسي وقرر التخلص من حياته فأقدم على الانتحار وألقى بنفسه من الطابق التاسع صباح اليوم الخميس.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بسقوط شخص من شرفة شقة من أحد العقارات بشارع مستشفى الهرم بدائرة قسم شرطة الطالبية، وفور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لمسرح الواقعة لفحص البلاغ وبيان ملابساته.
 
وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن المتوفى عجوز يمني الجنسية وسقط من الطابق التاسع من شرفة شقته. 

وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتواصل مباحث الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات الواقعة. 

وتحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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