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اتهام جيش ميانمار باعتقال أطباء مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا

الخميس 22/يوليو/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، أن جيش ميانمار اعتقل العديد من الأطباء الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا المستجد بشكل مستقل، على خلفية دعم الأطباء للاحتجاجات المناهضة للمجلس العسكري، في الوقت الذي يكافح فيه النظام الصحي للتعامل مع موجة قياسية من الإصابات.

تجدر الإشارة إلى أن كبير مستشاري زعيمة مينانمار المخلوعة، نيان وين توفي إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 78 عامًا فيسجن "إنسين" بمدينة يانغون، حسبما أوردت وكالة "الأناضول".

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