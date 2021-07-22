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"شاكر" يكشف تفاصيل استعدادات الكهرباء للمشاركة في "حياة كريمة"

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:01 م
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
محمد عصام
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كشف محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن الوزارة تجري استعداداتها للمشاركة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" من خلال إصلاح الشبكة الكهربائية للقرى وتجديد وتحديث شبكات نقل توزيع الكهرباء؛ لتوصيل الكهرباء بكفاءة عالية لتلك المناطق.


وقال" شاكر"، أن الاستثمارات المخصصة لمبادرة حياة كريمة تتراوح بين 600 إلى 700 مليار جنيه سيكون مخصص منها 10% لإحياء وتجديد قطاع الكهرباء بالقرى التى يستهدف تطويرها خلال المبادرة.


وأشار "شاكر"، إلى أن الوزارة تستهدف في المرحلة الأولى من المبادرة تطوير الشبكة الكهربائية لعدد 4 مليون مشترك، باستثمارات تبلغ نحو 24 مليون جنيه.


وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن إطلاق مشروع مصر القومي حياه كريمة لتطوير أكثر من 4 آلاف قرية من قرى صعيد مصر بتحديث البنية التحتية لتلك القري بإصلاح شبكة المرافق، وإعادة بناء المنازل الريفية على الطرق الحديثة بمشاركة الشركات المصرية، وهو ما سيعود بالنفع على 58% من إجمالي سكان مصر.

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