حملات مكبرة لمتابعة ورفع الإشغالات والمخالفات والباعة الجائلين فى بورسعيد

شنت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ، اليوم الخميس ثالث ايام العيد، بقيادة الدكتور منصور بكرى رئيس حى المناخ.



إستمرت الحملات المكبرة بالعديد من المناطق بنطاق حى المناخ، لمتابعة ورفع وإزالة الاشغالات والمخالفات والفروشات المخالفة والباعة الجائلين، بالشوارع للوقوف المخالف بنهر الطريق واعاقة الطريق.





شنت الحملة المرور بإمتداد شارع العبور، وبإمتداد شارع عادل الشربيني وبامتداد شارع ٢٣ ديسمبر وبإمتداد شارع كسرى وبإمتداد شارع الأمين وبمحيط مسجد مريم وبامتداد شارع عاطف السادات.



أزالت الحملة العديد من الاشغالات والمخالفات والبنوك الخشبية، وعربات اليد والفروشات المخالفة والباعة الجائلين وفتح الشوارع امام الحركة المرورية، كما تم إزالة التقفيلات والخارجات المخالفة أمام المحلات.



تأتى هذه الحملة استكمالا للحملات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حى المناخ لمتابعة وإزالة الاشغالات والمخالفات، بنطاق الحى بمشاركة القيادات بالحى وفريق العمل بإدارة الاشغالات والإدارات المعنية بالحى.