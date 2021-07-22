بعد تلقيه عروض مغرية.. الزمالك يحسم مصير كارتيرون

نفى مصدر داخل جهاز الكرة بنادي الزمالك، الأنباء التي ترددت بشأن مغادرة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بنهاية الموسم الجاري.

ووفقاً لما أكده المصدر، أن جهاز الكره أستفسر من كارتيرون عن إمكانية ترك الفريق بعد وصول بعض العروض من أندية شمال أفريقيا.

من جانبة أبلغ كارتيرون إدارة القلعة البيضاء بعدم رغبته في استغلال الشرط الجزائي مع الفريق، وشدد على تمسكه بمواصلة قيادته للفريق، وقيادته للمنافسة على لقب الدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن الفارس الأبيض يحتل صدارة ترتيب الدوري بشكل مؤقت فى ظل عدم انتهاء الأهلى من خوض مبارياته المؤجلة.