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من قلب الكالتشيو.. ليفربول يخطط لضم صفقة نارية

الخميس 22/يوليو/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد تقرير صحفي إيطالي، اليوم الخميس، أن ليفربول يخطط لضم صفقة مدوية من الكالتشيو.

 

وأشارت التقارير، إلى إمكانية رحيل النجم الدولي الإيفواري فرانك كيسي لاعب وسط ميلان، إلى ليفربول.

 

 

ووفقا لشبكة (سبورت ميدياسيت) فإن نادي ليفربول جاد بشأن ضم كيسي وجاهز لعرض عقد براتب 8 مليون يورو في العام.

 

 

وأشار التقرير إلى أنه بالرغم من ذلك لا توجد أي إشارات حول رغبة كيسي البالغ من العمر 24 عامًا بالرحيل عن الروسينيري.

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