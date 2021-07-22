من الإهانات لضرب الحيوانات.. 5 أزمات دفعت ريهام سعيد للاعتزال

فاجأت الإعلامية ريهام سعيد، جمهورها خلال الساعات الأخيرة باعتزال العمل الإعلامي والتفرغ لتقديم الأعمال الفنية وحسب، ما أثار الجدل بشأن ذلك القرار مؤخرا.





وكانت الإعلامية ريهام سعيد أثارت الجدل على مدار السنوات الأخيرة بخروجها عن النص في برامجها المختلفة، ما أدى إلى إيقافها أو تطبيق عقوبة عليها.





حلقة ضرب الحيوانات

ولعل أبرز أسباب ذلك القرار الأزمات التي وقعت فيها الإعلامية خلال السنوات الأخيرة، وكان آخرها نهاية العام الماضي حيث لاقت غضبا كبيرا بسبب حلقة من برنامجها "صبايا الخير" الذي عاد بعد توقف دام مدة عامين وطلّت فيها بموضوع عن "صيد الحيوانات".





وقامت المذيعة خلال الحلقة بضرب وتعذيب ثعلب صغير مكبل حتى انهمرت دموعه أمام الكاميرات، الأمر الذي دعا جمعيات حقوق الحيوان المختلفة للاعتراض على الحلقة، فيما شنت حملات شارك فيها عدد كبير من الجماهير التي تأثرت بالمشهد الصعب مطالبين بمعاقبة سعيد وإيقاف البرنامج.





حلقة السمنة

وكانت ريهام سعيد قد أثارت جدلا واسعا بين الناس فى مصر بعد حلقتها بتاريخ 19 أغسطس 2019 التى تحدثت فيها عن السمنة، وخطورة المرض وتم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى من برنامجها التليفزيونى تظهر فيه ريهام بينما تقول: "الناس التخينة ميتة، وعبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر".





التحريض على خطف الأطفال

وقبل 3 أعوام، صدر حكم ضد الإعلامية في قضية التحريض على اختطاف أطفال خلال عرض حلقة من برنامجها عن الظاهرة قام معدو البرنامج خلالها بالاتفاق مع آخرين على خطف أطفال.





ووقتها أثارت "ريهام سعيد" الجدل، من خلال نشرها مقطع فيديو في برنامجها "صبابا الخير"، للحظة اتفاق شاب على بيع طفلين، بادعاء أنهما مخطوفين من إحدى دور الأيتام، وأنه سيقوم ببيعهما لأسرة عربية تكفلهما، بتحريض من معدة البرنامج ومصور.





أزمة فتاة المول

وقبلها بعامين قضت محكمة جنح الجيزة، بحبس الإعلامية 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه لاتهامها بالسب والقذف في حق ما عرف إعلاميا في مصر بـ"فتاة المول"، في برنامجها، والحبس سنة لاتهامها بالاعتداء على الحياة الشخصية وكفالة 15 ألف جنيه.





وقبل هذا الحكم تم اتهام "ريهام" وقتها بالتعدي على حقوق الإنسان، وكذلك مخالفتها للمفاهيم والقواعد المهنية للإعلام، بعدما لجأت الفتاة إلى "ريهام سعيد" لتعرض قضية تحرشها على يد أحد الشباب بمول الحرية في برنامجها، غير أن "ريهام" قامت بسرقة صور خاصة للفتاة من هاتفها أثناء تصوير الحلقة، ونشرتها بدون إذنها.





إهانة اللاجئين السوريين