Advertisements

من الإهانات لضرب الحيوانات.. 5 أزمات دفعت ريهام سعيد للاعتزال

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:14 م
بوابة الفجر
محمد العطار
Advertisements
فاجأت الإعلامية ريهام سعيد، جمهورها خلال الساعات الأخيرة باعتزال العمل الإعلامي والتفرغ لتقديم الأعمال الفنية وحسب، ما أثار الجدل بشأن ذلك القرار مؤخرا.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد أثارت الجدل على مدار السنوات الأخيرة بخروجها عن النص في برامجها المختلفة، ما أدى إلى إيقافها أو تطبيق عقوبة عليها.

حلقة ضرب الحيوانات
ولعل أبرز أسباب ذلك القرار الأزمات التي وقعت فيها الإعلامية خلال السنوات الأخيرة، وكان آخرها نهاية العام الماضي حيث لاقت غضبا كبيرا بسبب حلقة من برنامجها "صبايا الخير" الذي عاد بعد توقف دام مدة عامين وطلّت فيها بموضوع عن "صيد الحيوانات".

وقامت المذيعة خلال الحلقة بضرب وتعذيب ثعلب صغير مكبل حتى انهمرت دموعه أمام الكاميرات، الأمر الذي دعا جمعيات حقوق الحيوان المختلفة للاعتراض على الحلقة، فيما شنت حملات شارك فيها عدد كبير من الجماهير التي تأثرت بالمشهد الصعب مطالبين بمعاقبة سعيد وإيقاف البرنامج.

حلقة السمنة
وكانت ريهام سعيد قد أثارت جدلا واسعا بين الناس فى مصر بعد حلقتها بتاريخ 19 أغسطس 2019 التى تحدثت فيها عن السمنة، وخطورة المرض وتم تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى من برنامجها التليفزيونى تظهر فيه ريهام بينما تقول: "الناس التخينة ميتة، وعبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر".

التحريض على خطف الأطفال
وقبل 3 أعوام، صدر حكم ضد الإعلامية في قضية التحريض على اختطاف أطفال خلال عرض حلقة من برنامجها عن الظاهرة قام معدو البرنامج خلالها بالاتفاق مع آخرين على خطف أطفال.

ووقتها أثارت "ريهام سعيد" الجدل، من خلال نشرها مقطع فيديو في برنامجها "صبابا الخير"، للحظة اتفاق شاب على بيع طفلين، بادعاء أنهما مخطوفين من إحدى دور الأيتام، وأنه سيقوم ببيعهما لأسرة عربية تكفلهما، بتحريض من معدة البرنامج ومصور.

أزمة فتاة المول
وقبلها بعامين قضت محكمة جنح الجيزة، بحبس الإعلامية 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه لاتهامها بالسب والقذف في حق ما عرف إعلاميا في مصر بـ"فتاة المول"، في برنامجها، والحبس سنة لاتهامها بالاعتداء على الحياة الشخصية وكفالة 15 ألف جنيه.

وقبل هذا الحكم تم اتهام "ريهام" وقتها بالتعدي على حقوق الإنسان، وكذلك مخالفتها للمفاهيم والقواعد المهنية للإعلام، بعدما لجأت الفتاة إلى "ريهام سعيد" لتعرض قضية تحرشها على يد أحد الشباب بمول الحرية في برنامجها، غير أن "ريهام" قامت بسرقة صور خاصة للفتاة من هاتفها أثناء تصوير الحلقة، ونشرتها بدون إذنها.

إهانة اللاجئين السوريين
وفي 2015، دشن نشطاء وإعلاميون مصريون حملة لإيقاف ريهام سعيد، بسبب حلقة لها من برنامجها "صبايا الخير" أهانت فيها اللاجئين السوريين عندما قامت بتوزيع مساعدات عليهم في أحد مخيماتهم بلبنان بصورة غير لائقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريهام سعيد بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الشناوي يسجل حدثا تاريخيا في لقاء مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مؤلف فيلم "العارف" يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفي.. تعرف علي التفاصيل !

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 8 ساعات

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

لا تراجع.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعة الا ربع

الاتفاق تم.. الأهلي ينجح في إقناع نجم الفريق بالتجديد حتى 2024

منذ أقل من ساعتين

عاجل..معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة تيجراي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

قصة حب أم غرام أفاعٍ| أقارب قتيل طوخ يروون القصة الكاملة.. واعترافات مثيرة (صور)

منذ ساعة و 19 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 15 سوهاجيا برش خرطوش

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. نجم ريال مدريد معروض على تشيلسي

منذ ساعة و 14 دقيقة

تعرف على مضمون رسالة الملك سلمان للرئيس السيسي في مناسبة اليوم الوطني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

عاجل.. مؤلف فيلم "العارف" يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفي.. تعرف علي التفاصيل !

03:50 م

لا تراجع.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

03:28 م

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

08:05 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان