إزالة تعديات بالبناء المخالف على الأرض الزراعية في حملات بالشرقية

تمكنت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق من إزاله غرف وسور بالدبش على مساحة ٢٥٠ متر تقريبًا بقريه بني عامر بواسطة معدات رئاسة المركز وجهاز حمايه الأراضي بمديرية الزراعة وتم تحرير محضر ضد المخالفين.





كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحليه بالزوامل والقسم الهندسي بالوحدة بالتصدي لحالة تعدي بالبناء على الأرض الزراعية على مساحة ٦٠ متر بعزبة أبو سليم التابعة لمنية سلمنت بحضور حماية الأراضي والشرطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





كما قامت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد بالتصدي لحاله بناء مخالف بناحيه قريه كفر حافظ بنطاق الوحده المحليه بطويحر، بمساحه ٢١٥ متر عبارة عن شده خشبية للدور الثالث علوى..كما تمكنت رئاسة المركز من إزاله بناء مخالف بقريه الغوارنه التابعه للوحده المحليه بالعباسه عباره عن سور بالطوب الأحمر بطول ٣٥ متر، وتم تحرير محاضر للمخالفين وتحويلهم إلى المحاكم العسكرية.





كما قامت رئاسة مدينة القنايات وقسم شرطة القنايات بالمرور الميدانى بنطاق المدينة لرصد أي تعديات بالبناء المخالف وإزالتها فورًا، فتم ضبط مواطنه تقوم باستكمال أعمال بناء داخل منزلها بدون ترخيص، وعلى الفور تم إزالة الأعمال التى تم بناؤها بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفه.





وفي سياق متصل قامت رئاسة مركز ومدينة فاقوس ورئيس الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤولى الجمعية الزراعية والقسم الهندسى بالوحدة بتنفيذ إزالة بناحية الخطارة التابعة للوحدة المحلية بالهيصيمية عبارة عن سور من الطين على مساحة 500 م تقريبًا وارتفاع متر من ثلاث جهات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



