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"خلاف أدى لقتل".. ذبح سيدة على يد نجلها فى إمبابة

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:19 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل ذبح سيدة على يد نجلها بمنطقة إمبابة، أن المتهم هو الشقيق الأكبر، ويعاني من مرض نفسي ويعالج داخل مستشفى العباسية.

وأفادت التحقيقات، أن المجني عليها تدعى "فاطمة" في عقدها السادس من العمر، وفي يوم الواقعة حدث خلاف بينهما فاشتد الخلاف بينها، فاستل سكينا وقام بطعنها في رقبتها.

كانت تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من أهالي منطقة البصراوي بإمبابة بمقتل سيدة مسنة داخل منزلها فانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة واستدعت سيارة إسعاف ونقلت الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريحه لبيان أسباب الوفاة رسميًا وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، برئاسة المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة ومعاونه الرائد علاء غنام -بمساعدة الأهالي- من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.


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