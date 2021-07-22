Advertisements

العسومي يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements


هنأ رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بنجاح موسم الحج لهذا العام والقدرة الفائقة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية التي ما تزال تفرضها جائحة فيروس كورونا.
وأشاد "العسومي" -في بيان- بالإجراءات التنظيمية والصحية والأمنية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، والتي كان لها أكبر الأثر في نجاح موسم الحج، والحفاظ على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام، مثمناً كذلك الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المملكة لتوفير كل ما يلزم من رعاية صحية وتحقيق أقصى معدلات السلامة للحجاج .
وأكد رئيس البرلمان العربي أن الإجراءات المكثفة التي اتخذتها السلطات السعودية عكست نجاح المملكة وقدرتها الفائقة على تطويع التقنيات التكنولوجية الحديثة لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لضيوف الرحمن والعناية بهم وتسخير كل الطاقات البشرية والمادية لتلبية احتياجاتهم .
وأعرب "العسومي" عن خالص شكره وعظيم تقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وجميع الهيئات والمؤسسات التي تضافرت جهودها وأسهمت في إنجاح موسم الحج هذا العام وخدمة حجاج بيت الله الحرام .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسم الحج خادم الحرمين العسومي البرلمان العربي

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. نجم ريال مدريد معروض على تشيلسي

منذ ساعة و 10 دقيقة

الاتفاق تم.. الأهلي ينجح في إقناع نجم الفريق بالتجديد حتى 2024

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مؤلف فيلم "العارف" يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفي.. تعرف علي التفاصيل !

منذ ثلث ساعة

تعرف على مضمون رسالة الملك سلمان للرئيس السيسي في مناسبة اليوم الوطني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 14 ساعة

الشناوي يسجل حدثا تاريخيا في لقاء مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل..معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة تيجراي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

لا تراجع.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ 42 دقيقة

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 15 سوهاجيا برش خرطوش

منذ حوالي 3 ساعات

قصة حب أم غرام أفاعٍ| أقارب قتيل طوخ يروون القصة الكاملة.. واعترافات مثيرة (صور)

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

عاجل..اخبار السعودية اليوم | شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج

الإمام الأكبر يهنئ الملك سلمان بنجاح موسم الحج

رئيس البرلمان العربي يهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

رئيس البرلمان العربي يثمن جهود الملك وولي العهد في خدمة الحجاج

رئيس البرلمان العربي يُهنئ المملكة بنجاح تنظيم أكبر تجمع بشري

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

لا تراجع.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

03:28 م

عاجل.. مؤلف فيلم "العارف" يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفي.. تعرف علي التفاصيل !

03:50 م

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

08:05 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان