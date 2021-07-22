تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من غدا الجمعة 23 يوليو 2021 إلى الاربعاء 28 يوليو، حيث تشهد هذه الفترة انخفاضا طفيفا وتدريجيا فى درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





وأكدت الهيئة، أنه خلال تلك الفترة تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة علي جنوب البلاد معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم 2: 4 درجة عن الحرارة المتوقعة.





وكشفت عن أبرز الظواهر الجوية خلال تلك الفترة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.





بينما من غدا الجمعة 23 يوليو إلى يوم السبت 24 يوليو، تشهد البلاد فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد حلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة.



