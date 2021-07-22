عمرو دياب يشارك جمهوره صور من حفله في الساحل الشمالي

شارك الفنان "عمرو دياب"، جمهوره صور من أولي حفلاته الصيفيه والتي أقامت في الساحل الشمالي وسط عدد من الجماهير و الفنانين.





نشر الهضبه صور جديده له علي صفحته الشخصيه موقع تبادل الصور والفديوهات " إنستجرام " والتي أثارت أعجاب كبير من المتابعين.





وطرح الفنان عمرو دياب كليب أغنيته الجديده " الدنيا بترقص " حيث تعد هذه الأغنيه أول أغانيه التي يطرحها في صيف 2021 بالتعاون مع فودافون وهي من ألحان محمد يحي ، وكلمات ملاك عادل ، وإخراج طارق العريان ، وتوزيع أحمد إبراهيم.



