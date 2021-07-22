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عمرو دياب يشارك جمهوره صور من حفله في الساحل الشمالي

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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شارك الفنان "عمرو دياب"، جمهوره صور من أولي حفلاته الصيفيه والتي أقامت في الساحل الشمالي وسط عدد من الجماهير و الفنانين.

نشر الهضبه صور جديده له علي صفحته الشخصيه موقع تبادل الصور والفديوهات " إنستجرام " والتي أثارت أعجاب كبير من المتابعين. 

وطرح الفنان عمرو دياب كليب أغنيته الجديده " الدنيا بترقص " حيث تعد هذه الأغنيه أول أغانيه التي يطرحها في  صيف 2021 بالتعاون مع فودافون وهي من ألحان محمد يحي ، وكلمات ملاك عادل ، وإخراج طارق العريان ، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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