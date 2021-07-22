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"طعنتان أمام شقيقه".. التحقيقات تكشف كواليس مقتل مُسنة على يد نجلها بإمبابة

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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كشفت تحقيقات النيابة، بشمال الجيزة، عن تفاصيل ذبح سيدة على يد نجلها بمنطقة إمبابة، حيث تبين أن المتهم سدد طعنتين في رقبة والدته المُسنة.

وأفادت التحقيقات، أن المتهم قتل والدته أمام شقيقه الأصغر، بعد خلاف ومشاجرة بينهما، وقد فر هاربًا إلى أحد الشوارع القريبة لمكان الحادث، واستغاث الشقيق الأصغر بالجيران، حتى تم إسعاف والدته، ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكشفت التحقيقات،  أن المتهم هو الشقيق الأكبر، ويعاني من مرض نفسي ويعالج داخل مستشفى العباسية.

وأفادت، بأن المجني عليها تدعى "فاطمة" في عقدها السادس من العمر، وفي يوم الواقعة حدث خلاف بينهما فاشتد الخلاف بينها، فاستل سكينا وقام بطعنها في رقبتها.

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكانت تلقت أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من أهالي منطقة البصراوي بإمبابة بمقتل سيدة مسنة داخل منزلها فانتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة واستدعت سيارة إسعاف ونقلت الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريحه لبيان أسباب الوفاة رسميًا وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، برئاسة المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة ومعاونه الرائد علاء غنام -بمساعدة الأهالي- من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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مباحث إمبابة جريمة قتل بوابة الفجر الفجر

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