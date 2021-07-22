محمد هنيدي يشوق جمهوره لفيلمه الجديد "الأنس والنمس"





شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره صوره البرومو الرسمي لفلمه الجديد بعنوان " الأنس و النمس " عبر صفحته الشخصيه موقع تبادل الصور والفديوهات " إنستجرام".









نشر محمد صور البرومو لفيلمه " الأنس والنمس" وعلق عليها قائلا "أستعدوا ميعادنا ٤ أغسطس مع فيلم الإنس والنمس، إن شاء الله يعجبكم".







