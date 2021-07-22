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محمد هنيدي يشوق جمهوره لفيلمه الجديد "الأنس والنمس"

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:31 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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شارك الفنان محمد هنيدي جمهوره صوره البرومو الرسمي لفلمه الجديد بعنوان " الأنس و النمس " عبر صفحته الشخصيه موقع تبادل الصور والفديوهات " إنستجرام".


نشر محمد صور البرومو لفيلمه " الأنس والنمس" وعلق عليها قائلا "أستعدوا ميعادنا ٤ أغسطس مع فيلم الإنس والنمس، إن شاء الله يعجبكم".


ويذكر أن فيلم " الأنس والنمس " من بطوله  محمد هنيدى، منة شلبي، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، وإخراج شريف عرفة، وتأليف كريم حسن بشير .

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