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الري: عملية تطهير المجاري المائية تكلف 600 مليون جنيه سنويا (فيديو)

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:39 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، إن خطة الوزارة لحماية نهر النيل من التلوث، وكذلك إدارة منظومة المياه في مصر مستمرة سواء في الأيام العادية، أو في الإجازات.

وأشار "غانم"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن هناك حالات تعدي على النيل ترصد ليلا ويتم على الفور إزالتها، حيث هناك تنسيق مستمر مع الأجهزة المعنية لمواجهة التعديات، لافتا إلى أنهم يكونوا أكثر يقظة في أيام العيد لمواجهة أي تعديات.

وأضاف أنهم يتابعون مناسيب المياه في الترع باستمرار، منوها بأن الردم من أخطر أنواع التعدي لأنه يتسبب في تقليل مجرى المياه، كاشفا أن عملية تطهير المجاري المائية تكلف 600 مليون جنيه سنويا، منوها بأن من يلقي ردما في مجرى النيل يقوم بإزالته على نفقته الخاصة.

ولفت المتحدث باسم وزارة الري، إلى أنه تم إزالة نحو 63 ألف حالة تعدي منذ 2015 وحتى الآن، حيث يتم إزالة 10 آلاف حالة تعدي سنويا في المتوسط، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت وعي لدى المواطنين بخطورة التعديات.

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