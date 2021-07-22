عاجل.. بلاغ ضد أحمد شيبة من المصنفات الفنية.. تعرف علي التفاصيل!





وأسفرت الحملة التي قادها مدير التفتيش أسامه عبد الموجود ومأمور الضبط إيهاب شعبان، عن تحرير عدد من المحاضر لنجوم الغناء الذين لم يحملوا تصريح المصنفات منهم المطرب الشعبي أحمد شيبة، والراقصة لورديانا الذي حرر لهما محضر جنح مطروح حمل رقم 2021.





أما حفلي المطربين بهاء سلطان ومصطفي حجاج فوجد معهم تصريح المصنف ولكن تم تحرير محضر للأمكان التي أقامت الحفلات بدون الحصول علي تصريح مصنفات.





وجاءت مخالفة أحمد شيبة علي النحو التالي: العمل بدون ترخيص مصنف الرقابة.





وكانت حملة تفتيش من إدارة المصنفات قد اكتشفت إحياء عدد من الحفلات الغنائية بعدد من القرى السياحية أثناء مرورهم على الساحل الشمالي وسط تجمع من رواد الشاطئ والكافية





قامت إداراة الرقابة علي المصنفات الفنية برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس هيئة الرقابة علي المصنفات الفنية بعدة حملات على عدد من أماكن السهر الشهيرة بالساحل الشمالي.