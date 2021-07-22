Advertisements

عاجل.. بلاغ ضد أحمد شيبة من المصنفات الفنية.. تعرف علي التفاصيل!

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
قامت إداراة الرقابة علي المصنفات الفنية برئاسة الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس هيئة الرقابة  علي المصنفات الفنية بعدة حملات على عدد من أماكن السهر الشهيرة بالساحل الشمالي. 


وأسفرت الحملة التي قادها مدير التفتيش أسامه عبد الموجود ومأمور الضبط إيهاب شعبان، عن تحرير عدد من المحاضر لنجوم الغناء الذين لم يحملوا تصريح المصنفات منهم المطرب الشعبي أحمد شيبة، والراقصة لورديانا  الذي حرر لهما محضر جنح مطروح حمل رقم 2021. 


أما حفلي المطربين بهاء سلطان ومصطفي حجاج فوجد معهم تصريح المصنف ولكن تم تحرير محضر للأمكان التي أقامت الحفلات بدون الحصول علي تصريح مصنفات.


وجاءت مخالفة أحمد شيبة علي النحو التالي: العمل بدون ترخيص مصنف الرقابة. 


وكانت حملة تفتيش من إدارة المصنفات قد اكتشفت إحياء عدد من الحفلات الغنائية بعدد من القرى السياحية أثناء مرورهم على الساحل الشمالي وسط تجمع من رواد الشاطئ والكافية

أخبار تهمك

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

منذ حوالي 5 ساعات

قصة حب أم غرام أفاعٍ| أقارب قتيل طوخ يروون القصة الكاملة.. واعترافات مثيرة (صور)

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة إصابة 15 سوهاجيا برش خرطوش

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعة الا ربع

تعرف على مضمون رسالة الملك سلمان للرئيس السيسي في مناسبة اليوم الوطني

منذ حوالي 6 ساعات

الاتفاق تم.. الأهلي ينجح في إقناع نجم الفريق بالتجديد حتى 2024

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مؤلف فيلم "العارف" يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفي.. تعرف علي التفاصيل !

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل..معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة تيجراي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

مفاجأة.. نجم ريال مدريد معروض على تشيلسي

منذ ساعة و 14 دقيقة

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعة الا ربع

الشناوي يسجل حدثا تاريخيا في لقاء مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 3 ساعات

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

عاجل.. مؤلف فيلم "العارف" يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفي.. تعرف علي التفاصيل !

03:50 م

لا تراجع.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

03:28 م

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

08:05 ص

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان