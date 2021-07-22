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نسرين طافش في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
أروي حمدي
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شاركت الفنانه نسرين طافش، متابعيها صور لها علي حسابها الشخصي عن موقع تبادل الصور والفديوهات " إنستجرام". 

نشرت نسرين صور لها مرتديه ملابس صيفيه بالوان فاتحه وعلقت عليها قائلا "عش قصة حب مع كل عمل تفعله".

والجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانه نسرين طافش شاركت في السباق الرمضاني السابق مسلسل " المداح " وهو من بطوله حماده هلال ، أحمد بدير ، نسرين طافش ، حنان سليمان ، خالد سرحان ، محمد عز ، من إخراج أحمد سمير فرج ، تأليف أمين جمال.

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