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حقيقة إعادة تصحيح مادة الكيمياء للثانوية العامة
الخميس 22/يوليو/2021 - 03:50 م
ريما خليفة
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل ما يكتب من أخبار أو تعليقات عن أعمال تصحيح الثانوية العامة لا أساس له من الصحة.
وأضاف في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ولا وجود لأخطاء كما يدعي البعض لأسباب خاصة بهم! ولا إعادة لتصحيح الكيمياء ولا توجد أسئلة بإجابتين!".
وكان وجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة إلى جميع المعلمين والإداريين وأولياء الأمور، يحثهم فيها على الاشتراك فى ورشة عمل تم تنظيمها من أجلهم.
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