عاجل.. مؤلف فيلم "العارف" يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفي.. تعرف علي التفاصيل !





تعرض المؤلف محمد سيد بشير، لوعكة صحية تسببت في دخوله المستشفي وبعد إجراء التحاليل والفحوصات اثبتت انه لديه ارتجاع في المرئ.



وكتب محمد، علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "واحد صحبي عدي عليا عشان ننزل نلف علي السينمات زي ما بعمل كل يوم وهو بيقولي ها هنروح علي أنهي سينما سكت شوية وقولت له اطلع بينا علي المستشفي".



وتابع قائلا: " انا مش قادر اخد نفسي..وبعد فحوصات ورسم قلب واشاعات ربنا سترها وطلع عندي ارتجاع مرئ والحقيقة انا مش هسأل ليه كل شغلانه يحصل حاجة بس الحمد لله ولا اله الا الله".



وكان تصدر فيلم "العارف" للنجم أحمد عز، صدارة إيرادات عيد الأضحى حيث حقق أمس فيلم العارف إيرادات وصلت إلى 4,825,751 جنيه.







"فيلم العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، محمود حميدة، مصطفى خاطر ، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، ومن خراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي ومن تأليف محمد سيد بشير.



