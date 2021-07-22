الحجاج يتوافدون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع





استقبل المسجد الحرام في مكة المكرمة قوافل الحجاج من المتعجلين لأداء طواف الوداع، بعد أن قاموا اليوم برمي الجمرات الثلاث، وسط تنظيم دقيق وإجراءات احترازية عالية.

وسخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام و المسجد النبوي في السعودية الإمكانات البشرية والتقنية كافة وتوفير سبل الراحة للحجاج، ومع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

وحرصت وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام ممثلة في الإدارة العامة للحشود والتفويج، على تقديم منظومة من الخدمات المتكاملة والتطبيقات في معايير التباعد العالمية بالمسجد الحرام، والتي تسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي بالمسجد الحرام.

وأكد مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، أن خطة طواف الوداع تأتي على مرحلتين خلال يومي الثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة.

وأشار الحجيلي إلى بدء المرحلة الأولى لطواف الوداع للمتعجلين لليوم الثاني عشر من ذي الحجة من خلال ثلاث نقاط تجمع (نقطة تجمع الشبيكة - نقطة تجمع كدي - نقطة تجمع أجياد).