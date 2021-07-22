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تفحم دراجتين بخاريتين بجوار بنزينة في قنا بسبب السرعة الزائدة
الخميس 22/يوليو/2021 - 03:52 م
بسام عبدالحميد
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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب اليوم الخميس، فى دراجتين بخاريتين بقرية كلاحين قفط بجوار بنزيمة كلاحين قفط نتيجة تصادم ناتج عن السرعة الزائدة.
وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الأتربي، يفيد بنشوب حريق فى دراجتين بخاريتين بقرية كلاحين قفط بجوار بنزيمة كلاحين قفط نتيجة تصادم ناتج عن السرعة الزائدة.
فيما أدى الحريق إلى بعض التلفيات في عدد ثلاث ماكينات تمويل بالبنزينة وتم انتقال قوات إطفاء قفط والمدينة الصناعية وتم السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر بالأرواح.
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