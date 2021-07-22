Advertisements

تفحم دراجتين بخاريتين بجوار بنزينة في قنا بسبب السرعة الزائدة

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب اليوم الخميس، فى دراجتين بخاريتين بقرية كلاحين قفط بجوار بنزيمة كلاحين قفط نتيجة تصادم ناتج عن السرعة الزائدة.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الأتربي، يفيد بنشوب حريق فى دراجتين بخاريتين بقرية كلاحين قفط بجوار بنزيمة كلاحين قفط نتيجة تصادم ناتج عن السرعة الزائدة.

فيما أدى الحريق إلى بعض التلفيات في عدد ثلاث ماكينات تمويل بالبنزينة وتم انتقال قوات إطفاء قفط والمدينة الصناعية وتم السيطرة على الحريق ولا توجد خسائر بالأرواح.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حادث تصادم بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 8 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ يوم

الشناوي يسجل حدثا تاريخيا في لقاء مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مؤلف فيلم "العارف" يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفي.. تعرف علي التفاصيل !

منذ 40 دقيقة

قصة حب أم غرام أفاعٍ| أقارب قتيل طوخ يروون القصة الكاملة.. واعترافات مثيرة (صور)

منذ ساعة و نصف

عاجل..معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة تيجراي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

الاتفاق تم.. الأهلي ينجح في إقناع نجم الفريق بالتجديد حتى 2024

منذ ساعتين

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على مضمون رسالة الملك سلمان للرئيس السيسي في مناسبة اليوم الوطني

منذ حوالي 6 ساعات

لا تراجع.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعة

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تلقيه عروض مغرية.. الزمالك يحسم مصير كارتيرون

منذ نصف ساعة

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:30 م

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

عاجل.. مؤلف فيلم "العارف" يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفي.. تعرف علي التفاصيل !

03:50 م

لا تراجع.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

03:28 م

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

08:05 ص

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان