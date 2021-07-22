تفحم دراجتين بخاريتين بجوار بنزينة في قنا بسبب السرعة الزائدة

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب اليوم الخميس، فى دراجتين بخاريتين بقرية كلاحين قفط بجوار بنزيمة كلاحين قفط نتيجة تصادم ناتج عن السرعة الزائدة.





وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من قوات الحماية المدنية برئاسة العميد هاني الأتربي، يفيد بنشوب حريق فى دراجتين بخاريتين بقرية كلاحين قفط بجوار بنزيمة كلاحين قفط نتيجة تصادم ناتج عن السرعة الزائدة.



