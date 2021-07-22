بنك: أسعار النفط قد ترتفع إلى 100 دولار على مدار الأشهر المقبلة

توقع البنك البريطاني "باركليز"، اليوم، إن عوامل العرض والطلب في سوق النفط تنبئ بزيادة بطيئة للأسعار على مدار الأشهر القليلة المقبلة، ليرفع توقعاته لسعر الخام في 2021 بين ثلاثة وخمسة دولارات للبرميل.





ارتفعت أسعار النفط اليوم بفعل توقع شح المخزونات مع تعافي الاقتصادات، ليسجل خام برنت القياسي حوالي 72.86 دولار للبرميل.





وقال باركليز في مذكرة "قد ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل على مدار الأشهر المقبلة إذا كانت أوبك+ بطيئة في زيادة الإمدادات، في ضوء الاستجابة غير المرنة نسبيا لمعروض غير الأعضاء في أوبك+."

وأضاف "لكن نشك في أن تراها المجموعة نتيجة مثالية نظرا لاحتمالات تآكل الطلب تآكلا كبيرا والاعتبارات السياسية."





اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على زيادة معروض النفط 400 ألف برميل يوميا في كل شهر من أغسطس وحتى نهاية السنة.





ويتوقع البنك البريطاني أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 69 دولارا للبرميل هذا العام، ارتفاعا من 66 دولارا في التقدير السابق، وأن يسجل 68 دولارا في 2022 بفعل فائض أكبر متوقع.





ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 67 دولارا للبرميل هذا العام، ارتفعا من 62 دولارا في التوقع السابق، مع تسجيل 65 دولارا العام القادم، وفقا لـ"رويترز".





وقال باركليز إنه في حين ينطوي تفشي سلالات فيروس كورونا على مخاطر لوتيرة تعافي الطلب، فإن أثرها سيكون أقل كثيرا عنه في بداية السنة بفضل حملات التطعيم.



