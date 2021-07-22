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135 % ارتفاع في صادرات مصر من الجلود خلال 5 شهور

الخميس 22/يوليو/2021 - 04:14 م
محمود سرج
محمود سرج
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قال محمود سرج رئيس المجلس التصديري للجلود والأحذية الجلدية، إن صادرات مصر من  خامات الجلود المتشطبة قفزت بنحو 135% خلال أول 5 شهور من عام 2021 على أساس سنوي.

 

وتابع " سرج" خلال تصريحات لـ" الفجر"،  أن المدابغ بدأت في الاستعداد لفحص الجلود التى تم تجميعها خلال عيد الأضحى؛ لتحديد الجلود الصالحة لعملية الدباغة وفقا لشروط  أهمها أن لا تحتوي على اي احمرار ناتج عن عملية السلخ، خاصة وان عملية دباغة الجلود أصبحت مكلفة جدا لذلك يجب الإعتماد على جلود ذات كفاءة عالية.

 

 وأشار " سرج" إلى أن حجم إنتاج  مصر من الجلود المدبوغة يكاد  يغطي  الطلب المحلي ولا يتم تصديرها للخارج، مما يدفعنا إلى استيراد مليون قطعة جلد سنويا للدخول في صناعات المنتجات الجلدية من احذية وشنط والأحذية والملابس.

 

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