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محافظ الجيزة: ذبح ١٩٤٥ أضحية للمواطنين بمجازر المحافظة.. وتحرير ٢٩٥ محضرا للشوادر

الخميس 22/يوليو/2021 - 04:04 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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أعلنت محافظة الجيزة، عن استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة ١٩٤٥ أضحية للمواطنين خلال أول يومين لعيد الأضحي المبارك مما يعكس الإلتزام والإستجابة من المواطنين علي الذبح بالمجازر وكذا الفعالية التي حققتها الحملات الرقابية للمحافظة.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المواطنين توافدوا على المجازر منذ اليوم الأول للعيد حيث تمت إتاحة المجازر بالمجان للمواطنين للتسهيل عليهم وتجنب الذبح بالشوارع والطرق حفاظا على البيئة والمظهر العام مشيرا إلى أن المجازر ستظل تستقبل المواطنين بالمجان طوال أيام العيد.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن اضطلاع الأجهزة التنفيذية بالأحياء والمراكز من تحرير عدد ٢٩٥ محضر حتي الان لمواطنين لقيامهم بالذبح بالشوارع وخارج المجازر الحكومية أو للشوادر التي تم إقامتها بالمخالفة بالطريق العام دون الحصول علي التراخيص اللازمه حيث تم توقيع الغرامات المقررة عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإزاله المخالفة.

وأوضح محافظ الجيزة إلي أستمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في شن حملات لتطبيق قرار حظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري وكذا فرض غرامة على المخالف مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.
 
وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة بالتعاون مع مديريتي الشؤون الصحية والتموين على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات حفاظًا على الصحة العامة مشيراً انه تم تحرير ١٢٥ محضر تمويني لمحال ومخابز لضبط عدد من المخالفات .

وكلف محافظ الجيزة، رئيس هيئة النظافة، باستكمال مجهودات رفع المخلفات والتأكد من تفريغ صناديق القمامة أولا بأول والاهتمام بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية وتنظيم حملات كنس للشوارع الرئيسية والفرعية والحفاظ على المظهر الحضارى لها مع الدفع بصناديق قمامة إضافية وعدم السماح بوجود مخلفات تابعة لمحال الجزارة أو أماكن بيع اللحوم والمحال والمطاعم حفاظا علي البيئة والتخلص الآمن من مخلفات الذبح وعدم السماح بإلقاء المخلفات بنهر الطريق.

وأكد محافظ الجيزة، استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة الرئيسية ومتابعة غرف العمليات علي مستوي الأحياء والمديريات والمرافق العام والخدمات في تلقي شكاوي وبلاغات المواطنين أثناء إجازة عيد الأضحي المبارك.

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