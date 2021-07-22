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40 ألف منفذ تمويني في خدمة المواطنين خلال أيام العيد.. وصرف 95% من مقررات يوليو

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:05 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
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تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، عملها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ممثلة في ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني لصرف السلع، بالإفاضة إلى المجمعات الاستهلاكية التابعة لها والتي تضخ لحوم وسلع وفاكهة وخضروات بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 10 - 30 % مقارنة بالسوق الموازية. 

وأوضحت التقرير الأخيرة الصادرة عن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن نسبة توزيع المقررات التموينية تجاوزت الـ 95%، مشيرًا إلى هدوء في عملية صرف السلع لأصحاب البطاقات التموينية خلال أيام العيد. 

وأفاد التقرير، أن الشركة القابضة تصرف 9000 طن يوميًا من السلع الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية، من خلال 1500 مخزن تابع لشركتي الجملة العامة والمصرية، حيث أنه يتم صرف 4000 طن سكر يوميًا و3000 طن زيت، والأرز والمكرونة 1000 طن لكل صنف يوميا. 

وتتيح التموين، 28 سلعة تصرف ضمن المقررات الشهرية للمستفيدين من اعم السلعي والبالغ عددهم 64 مليون مواطن ، يحصل كل منهم على سلع بقيمة 50 جنيها شهريا من بينها السلع الأساسية كالزيت والأرز والسكر، وتم تخصيص لكل فرد 2 كيلو سكر ،وزجاجة زيت بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة وكيلو أرز.

ويستكمل المواطن، قيمة الدعم المخصص للبطاقة بسلع أخري مثل المنظفات ،الخل ،الصلصة ، اللبن الجاف ، مساحيق الغسيل، الكمامات القماش ،الملح ،الشاي ،النسكافيه .الكبريت ،الطحينة.

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