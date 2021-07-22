موانئ بورسعيد تسجل تداول 21 سفينة حاويات و بضائع عامة

ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن حركة التداول بموانئ بورسعيد شهدت تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة.





وأوضحت المنطقة- في بيان، اليوم الخميس- أن ميناء شرق بورسعيد وصلت إليه 4 سفن حاويات، وغادرته 4 سفن، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول سفينتي حاويات.





وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد وصلت إليه سفينة حاويات، وغاردته سفينتا حاويات، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية; لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.