Advertisements
موانئ بورسعيد تسجل تداول 21 سفينة حاويات و بضائع عامة
الخميس 22/يوليو/2021 - 03:20 م
Advertisements
ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن حركة التداول بموانئ بورسعيد شهدت تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة.
وأوضحت المنطقة- في بيان، اليوم الخميس- أن ميناء شرق بورسعيد وصلت إليه 4 سفن حاويات، وغادرته 4 سفن، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول سفينتي حاويات.
وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد وصلت إليه سفينة حاويات، وغاردته سفينتا حاويات، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية; لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements