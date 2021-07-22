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موانئ بورسعيد تسجل تداول 21 سفينة حاويات و بضائع عامة

الخميس 22/يوليو/2021 - 03:20 م
بوابة الفجر
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ذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن حركة التداول بموانئ بورسعيد شهدت تداول 21 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضحت المنطقة- في بيان، اليوم الخميس- أن ميناء شرق بورسعيد وصلت إليه 4 سفن حاويات، وغادرته 4 سفن، وتتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر وصول سفينتي حاويات.

وأشارت إلى أن ميناء غرب بورسعيد وصلت إليه سفينة حاويات، وغاردته سفينتا حاويات، ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، ويجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية; لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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