تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ذكر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه جرى تداول 20 سفينة حاويات وبضائع عامة خلال الساعات ال` 24 الماضية، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 26 شاحنة.





وأوضح المركز في بيان اليوم الخميس، أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بلغ 25 ألفا و14 طنا، مشيرا إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة 4 آلاف و449 طن زيت طعام.





وأشار إلى إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلعت 359 حاوية مكافئة، أما بالنسبة لعدد الحاويات الواردة، فبلغت 86 حاوية مكافئة وحاويات الترانزيت بلغت 442 حاوية مكافئة.



