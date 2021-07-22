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3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة في يونيو الماضي

الخميس 22/يوليو/2021 - 04:44 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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تلقى محمد معيط وزيرالمالية، تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 6 آلاف و323 شهادة جمركية وارد نهائي بجمارك السخنة، بإجمالي 20 ألفا و33 حاوية لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية والبضائع العامة خلال شهر يونيو الماضي، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية اليوم.

ووفقا للبيان، فإن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر يونيو الماضي بلغت نحو 3 مليارات جنيه.

وأضاف أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة، بلغت 721.40 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى 2.290 مليار جنيه.

وأوضح أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول 1668 بيانًا جمركيًا خلال شهر يونيو الماضى، معظم أصنافها من: "الألومنيوم، والزنك، والرخام، والرمال والمنسوجات، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية"، بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار و397 مليونًا و757 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو مليون و186 ألف جنيه.

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