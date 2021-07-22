نجوم الفن يدعمون دنيا عبد العزيز عقب وفاة خالتها

دعم عدد كبير من نجوم الفن، الفنانة دنيا عبد العزيز عقب وفاة خالتها.



وكتبت آيتن عامر، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: "لا اله الا الله البقاء لله حبيبتى"، كما كتبت إيمان العاصي ناعية وفاة خالة دنيا عبد العزيز قائله: "لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمها ويصبر قلبك ويجعل مثواها الجنه".



وكتب حمادة هلال قائلا: "البقاء لله الله يرحمها ويصبر قلبكم"، كما كتبت الفنانة نسرين طافش قائله: "لبقاء لله وربنا يصبر قلبك يا حبيبتي".



وأعلنت الفنانة دنيا عبد العزيز عن وفاتها خالتها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائله: "ورحلت جميلة الجميلات، خالتي في ذمة الله، انا لله وانا اليه راجعون، اختك راحتلك يا أمي".