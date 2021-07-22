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نجوم الفن يدعمون دنيا عبد العزيز عقب وفاة خالتها

الخميس 22/يوليو/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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دعم عدد كبير من نجوم الفن، الفنانة دنيا عبد العزيز عقب وفاة خالتها.

وكتبت آيتن عامر، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائله: "لا اله الا الله البقاء لله حبيبتى"، كما كتبت إيمان العاصي ناعية وفاة خالة دنيا عبد العزيز قائله: "لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمها ويصبر قلبك ويجعل مثواها الجنه".

وكتب حمادة هلال قائلا: "البقاء لله الله يرحمها ويصبر قلبكم"، كما كتبت الفنانة نسرين طافش قائله: "لبقاء لله وربنا يصبر قلبك يا حبيبتي".

وأعلنت الفنانة دنيا عبد العزيز عن وفاتها خالتها وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائله: "ورحلت جميلة الجميلات، خالتي في ذمة الله، انا لله وانا اليه راجعون، اختك راحتلك يا أمي".

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