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موعد مباراة إنتر ميلان ضد يوفنتوس في الدوري الإيطالي 2021 - 2022

الخميس 22/يوليو/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" موعد مباراة فريق إنتر ميلان ضد نظيره يوفنتوس في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الايطالي الممتاز 2021/2022.

ويستعد فريق إنتر ميلان لمواجهة نظيره يوفنتوس يوم الأحدد الموافق 24 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الايطالي الممتاز.

وستلعب مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره إنتر ميلان يوم الأحد 24 أكتوبر المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة فريق يوفنتوس ضد نظيره إنتر ميلان يوم الأحد 24 أكتوبر المقبل في مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز على "يوتيوب" حتى تعلن رابطة الدوري عن القناة التي ستشتري حقوق بث مباريات الموسم الجديد.

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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس الدوري الغيطالي إنتر ميلان

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