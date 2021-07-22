موعد مباراة مصر القادمة في أولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة





تمكن المنتخب المصري الأوليمبي في تحقيق تعادل ثمين امام نظيره المنتخب الاسباني سلبيًا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس لحساب مباريات افتتاح دور المجموعات لبطولة اولمبياد طوكيو.





ومن المُنتظر أن يخوض المنتخب الاوليمبي المصري منافسات الجولة الثانية يوم الاحد الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة.





في الوقت الذي تنطلق فيه المواجهة عند حلول الساعة التاسعة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية وتنقل عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة على النايل سات.





ويتواجد أبناء شوقي غريب في المجموعة الثالثة إلى جانب إسبانيا والأرجنتين وأستراليا ويحتل المركز الثاني في المجموعة خلف المنتخب الاسترالي المتصدر.