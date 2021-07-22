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بفستان مفتوح.. لاميتا فرنجية بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

الخميس 22/يوليو/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تألقت الفنانة لاميتا فرنجية في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "فرنجية" بفستان باللون الطربي، مفتوح من ناحية الصدر، كما اعتمدت على وضع الميك أب الهادئ وتفاعل الجمهور معها من خلال خاصية التعليقات معبرين عن إعجابهم بأحدث إطلالتها.

يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

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