عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية





إتفق أمير توفيق مدير التعاقدات بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع واحد من أبرز الصفقات التي طلبها بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.





وأشارت بعض المصادر الخاصة إلى أن الأهلي بات قريب للغاية من التعاقد مع لويس ميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني وستكون مده العقد أربعة سنوات مقابل مليون دولار.





في الوقت الذي اشار فيه المصدر أيضاً إلى أن عقد اللاعب الموزمبيقي البالغ من العمر أربعة سنوات لن تتجاوز الـ600 ألف دولار في الموسم الواحد.





يُذكر أن ميكيسوني يعد واحد من أبرز اللاعبين الذين لفتوا الانظار خلال دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي ما جعله محط أنظار الجميع.