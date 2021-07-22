شاهد.. ملاهي "أبو العباس" بالإسكندرية خارج الخدمة بسبب الطقس (صور)

تسبب الطقس الحار التي تتعرض له محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، تزامنا مع ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في حالة من الركود الكبير في منطقة ملاهي أبو العباس في بحري.





وتتعرض محافظة الإسكندرية كمثلها من محافظات ومدن مصر لطقس شديد الحرارة، تسبب في اختفاء الكثيرين من المواطنين في الشوارع، حيث فضلوا الخروج ليلا والاستمتاع بالتنزه في شوارعها وحدائقها.





واشتكى العديد من أصحاب الألعاب داخل الملاهي الشعبية بمنطقة أبو العباس من حالة الركود الكبير هذا العام مقارنة بالأعوام التي سبقت كورونا، مؤكدين أن أسعار الألعاب لم تتغير عن قبل ولكن حرارة الطقس هي التي تجعل المواطنين يأتون بأطفالهم مساءا وهي الفترة التي تشهد حركة كثيرة وتعويضا لهم عن باقي فترات اليوم.





وكان شهد كورنيش الإسكندرية إقبالا كبيرا من المواطنين فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وتوافد المواطنون على المولات ودور العرض السينمائى، حيث تواجد المواطنون بكثرة على الكورنيش هربا من حرارة الجو.





وكان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قام بجولة تفقدية مكبرة على طول الكورنيش لمتابعة استعدادات استقبال عيد الأضحى المبارك، والتأكد من الانتهاء من كافة التجهيزات اللازمة لاستقبال الرواد والمصطافين وزائري الإسكندرية بالشواطئ في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا. وذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة.



وخلال الجولة أكد الشريف أن الإسكندرية دائما وأبدا تسعد وترحب بكافة زائريها من جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم تكثيف الاستعدادات والتجهيزات خلال الأيام السابقة على طول الكورنيش لإحكام الرقابة عليه ومنع أي تجاوزات أو مخالفات.



ووجه الشريف مواطني وزائري الإسكندرية بضرورة الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة، وتطبيق كافة التعليمات التي وضعتها المحافظة بشأن التواجد على الشواطئ وذلك للحفاظ على سلامتهم وصحتهم.