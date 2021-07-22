جهود مكثفة للفرق الطبية لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالشرقية وسيدة بريطانية توجه رسالة للقيادة

قامت الفرق الطبية الثابتة بالمراكز المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩، والبالغ عددهم ٢٢ مركز بالمحافظة، بجهود مكثفة في تطعيم المواطنين بلقاح كورونا، وذلك اليوم الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، وتقديم الخدمة لهم تيسيرًا عليهم من مشقة السفر، وحفاظًا علي صحتهم وسلامتهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس كورونا.



وفي سياق متصل قامت سيدة بريطانية والتي تدعي باربرا بالحصول علي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، من مركز تطعيم المواطنين بالمركز الطبي بأبو حماد، مقدمة الشكر للقيادة السياسية، ولمعالي وزيرة الصحة والسكان، علي جهود الدولة المبذولة لحصول المصريين وغير المصريين علي اللقاح، ومقدمة الشكر للعاملين بالمركز علي الاستقبال الجيد، وحسن المعاملة.



وأكد "مسعود" بأن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة، تعمل بكامل طاقتها من ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة ٩ص وحتي ٩م، وتستمر بالعمل خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الأجازات والعطلات الرسمية، مشيرًا إلي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفًا أن وزارة الصحة والسكان قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.