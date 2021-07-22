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تراجع أسعار النفط خلال التعاملات و"برنت" بـ 72 دولار

الخميس 22/يوليو/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
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تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية ووسط تنامي إصابات كوفيد-19 التي تهدد الطلب، لكن الأسعار حافظت على معظم مكاسب الجلسة السابقة لتوقعات باستمرار شح الإمدادات حتى نهاية العام.

وفي الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 11 سنتا بما يعادل 0.2% إلى 72.12 دولار للبرميل، بعد صعوده 4.2% في الجلسة السابقة. وانخفض الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 6 سنتات أو 0.1 بالمئة ليسجل 70.24 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 4.6% أمس الأربعاء.

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين في أواندا، "التقلبات في الطاقة مازالت كبيرة مع محاولة المتعاملين استيعاب ضعف الطلب في المدى القصير من جراء بواعث القلق حيال السلالة دلتا وتوقعات استمرار شح الخام لنهاية العام."

وتابع "سيكابد النفط مصاعب لتعويض خسائره إلى أن يبدأ انحسار موجة القيود الجديدة في أنحاء جنوب شرق آسيا وأستراليا وأوروبا."

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، 2.1 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 439.7 مليون برميل، في زيادة لم تكن متوقعة هي الأولى منذ مايو.

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