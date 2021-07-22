"وصلت أميرة العائلة".. محمد ثروت يحتفل بمولودته "دهب"

أعلن الفنان محمد ثروت عن إنجاب زوجته، وذلك من خلال رسالة حب وفرحة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "ثروت" قائلا: "الله اكبر.. الله اكبر.. الله اكبر ولله الحمد

اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله رب العالمين رزقت اليوم بفضل الله ونعمته

💗 بنوته 💗 وصلت اميره عائله ثروت..... 😍🤩 دهب 🤩😍 ربنا يحفظها ويحميها.

بحبك يا مني عمري شكرا انك فرحتيني فرحه مخلياني مصدوم لحد دلوقت اني عندي بنوته زي القمر زي امها ربنا يقومك بالسلامه يا اغلي ما في حياتي يا ام سليم ودهب 😍😍😍

سبحان الله..والحمد لله..ولا اله الا الله..و الله اكبر.. ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالح ترضاه واصلح لي في ذريتي.. وصلي الله علي سيدنا محمد واله وصاحبه اجمعين".



يذكر ان آخر أعمال الفنان محمد ثروت كان مسلسل «فارس بلا جواز»، والذي عرض رمضان الماضي وتدور أحداثه في إطار كوميدي متصل منفصل، وهو من بطولة مصطفى قمر ويجسد فيه دور «فارس»، الشاب الذي يتورط في شرط بوصية جده يلزمه بالزواج قبل مرور شهرين على إعلانه بالوصية، وذلك مقابل حصوله على نصيبه من الميراث المقدر بـ30 مليون جنيه، ولكثرة الديون التي تهدد «فارس» بالحبس يوافق على شرط وصية جده، ليحصل على الميراث ويسددها، ويساعده المحامي الخاص به «غلاب» في البحث عن عروس، ولكنهم يفشلون في تمام كل جوازة لأسباب مختلفة.



