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أدمن المخدرات وذبح أمه.. حكاية سفاح العيد بإمبابة: "جلس يبكي بجانبها"

الخميس 22/يوليو/2021 - 04:49 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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حالة من السكينة والهدوء تسود شارع البصراوي، الكائن بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتفاجأ الأهالي، بأصوات صراخ وبكاء تصدر من شقة تقطنها سيدة عجوز رفقة أبنائها.

هرع الأهالي نحو الصوت، وهناك عثروا على جثة سيدة عجوز ملقاة على الأرض، وبجوارها ابنتها تصرخ.. " أخويا قتل أمي".

شهود العيان وجيران الضحية وصفوا المشهد، حيث كان جالسًا بجوار جثة العجوز المصابة بطعنتين بالرقبة، بالجهة اليمنى واليسرى، نجلها الثلاثيني العمر، يبكي على فعلته، وتخلصه من والدته في بضع ثوان.. " قتلها ووطى باس رجلها".

المتهم كان يعاني من إدمان المخدرات وحاول التعافي منها لكنه عاد إليها مؤخرًا، وخلال الفترة الأخيرة، ظهرت عليه تصرفات غريبة الأطوار.. " تصرفاته وملامحه كانت بتوحي أنه غير سوي نفسيًا".


الثلاثيني على حسب أقوال جيرانه أنه كان دائم التعدي على والدته بالسب والشتم مهددا إياها بقتلها بالسكين، قبل أن ينفذ تهديده.

قبل أيام معدودة من الجريمة، شاهد عددًا من الجيران، المتهم وهو يحاول بيع مواد تموينية خاصة بوالدته، لشراء المخدرات بثمنها.

البداية

اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود إشارة للرائد مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة عجوز مقتولة داخل شقتها بنطاق القسم.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها، برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والرائد محمد طارق معاون مباحث القسم، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة سيدة ستينية العمر ترتدي كامل ملابسها بها آثار طعنات بالرقبة.

الشهود

أقوال جيران الضحية، وشقيق الضحية الأصغر، أشارت إلى أن نجل الضحية الثلاثيني العمر، وراء ارتكاب الجريمة، وأنه يعاني من مرض نفسي، ويتلقى العلاج على إثر ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، برئاسة المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث إمبابة ومعاونه الرائد علاء غنام -بمساعدة الأهالي- من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، واقتياده إلى ديوان القسم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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