"70% من الحجوزات اتلغت".. الشرنوبي يكشف حقيقة إلغاء حفله بالساحل

علق الفنان محمد الشرنوبي، على إلغاء حجوزات حفلته بالساحل الشمالي والتي كان من المقرر إقامتها يوم 21، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "الشرنوبي" قائلا: "فيه حاجات غريبة جدًا بتحصل من امبارح وصحفيين يكلموني على الغاء تصاريح واخبار غريبة جدًا بتنزل 😄

حفلة الساحل ”يوم ٢١“ كانت قانونية والنقابة كانت مصرحه لي بالحفله عادي👌.. لكن بسبب الشوشرة اللي حصلت امبارح٧٠٪ من الحجوزات اتلغت.. فا قررنا انا وفريق العمل اننا نأجلها ليوم تاني عشان كل اللي كان عاوز يجي.. يعرف يجي بس كده.. مفيش مشاكل.. خالص".



يذكر أن آخر أعمال محمد الشرنوبي مسلسل "كل ما نفترق" بطولة ريهام حجاج، آيتن عامر، رانيا يوسف، رحاب الجمل، سلوى خطاب، أحمد صيام، أحمد فهمى، قصة محمد أمين راضي، سيناريو وحوار أحمد وائل وياسر عبد المجيد، وإخراج مصطفى أبو سيف.

