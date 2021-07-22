العثور على جثة مشوهة المعالم تطفو على سطح النيل في قنا



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد نجاح قوات الإنقاذ النهري بقوص برئاسة النقيب أسامة حمدي، من انتشال جثة متحللة تطفو على سطح النيل بنقادة.



تم انتشال الجثمان، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمديرية أمن قنا، من انتشال جثة متحللة، غير واضحة المعالم، تطفو على سطح النيل بنقادة.