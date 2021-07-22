Advertisements

العثور على جثة مشوهة المعالم تطفو على سطح النيل في قنا

الخميس 22/يوليو/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمديرية أمن قنا، من انتشال جثة متحللة، غير واضحة المعالم، تطفو على سطح النيل بنقادة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد نجاح قوات الإنقاذ النهري بقوص برئاسة النقيب أسامة حمدي، من انتشال جثة متحللة تطفو على سطح النيل بنقادة.

تم انتشال الجثمان، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

أخبار تهمك

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 10 ساعات

الشناوي يسجل حدثا تاريخيا في لقاء مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصدم موسيماني بشأن هذه الصفقة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. مؤلف فيلم "العارف" يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفي.. تعرف علي التفاصيل !

منذ أقل من ساعتين

الاتفاق تم.. الأهلي ينجح في إقناع نجم الفريق بالتجديد حتى 2024

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 16 ساعة

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

تعرف على مضمون رسالة الملك سلمان للرئيس السيسي في مناسبة اليوم الوطني

منذ حوالي 7 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ يوم

لا تراجع.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل..معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة تيجراي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 9 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

03:30 م

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

08:05 ص

الأهلي يصدم موسيماني بشأن هذه الصفقة

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان