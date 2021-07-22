لا مكان لقدم.. شواطئ الإسكندرية تمتلئ بالمواطنين في ثالث أيام العيد (صور)



وتسببت حرارة الطقس التي تشهدها مصر إلى لجوء مواطنيها إلى المحافظات والمدن الساحلية وخاصة منها الإسكندرية، للترفيه عن أنفسهم، وقضاء يوم ممتع بالإستمتاع بمياه البحر، وذلك في الوقت التي تشهد فيه ميادين ومنتزهات الإسكندرية هدوء وركود من المواطنين عليها.



وكان صرح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بأن نسب الإشغال في أول أيام عيد الأضحى كانت 50٪. بينما شهد ثان يوم العيد نسب إقبال وإشغال عالية وصلت إلى 100٪.



وأكد جمال على استمرار الحملات الرقابية والتأكد من أمن وأمان الشواطئ وتوفير أفضل الخدمات للرواد.



وصدق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي توقيع غرامات مالية جديدة على عدد 14 من مستأجري الشواطئ، وذلك لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية ووجود عدد من شكاوي المواطنين بشأن مخالفة التعليمات المعلن عنها.

شهدت شواطئ الإسكندرية وتحديدا بشرق المحافظة، إقبالا كبيرا من قبل الزائرين وخاصة رحلات اليوم الواحد من المحافظات والمدن المجاورة، حيث تخطت نسبة الإشغالات بها 100%.