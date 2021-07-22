Advertisements

لا مكان لقدم.. شواطئ الإسكندرية تمتلئ بالمواطنين في ثالث أيام العيد (صور)

الخميس 22/يوليو/2021 - 04:57 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
شهدت شواطئ الإسكندرية وتحديدا بشرق المحافظة، إقبالا كبيرا من قبل الزائرين وخاصة رحلات اليوم الواحد من المحافظات والمدن المجاورة، حيث تخطت نسبة الإشغالات بها 100%.

وتسببت حرارة الطقس التي تشهدها مصر إلى لجوء مواطنيها إلى المحافظات والمدن الساحلية وخاصة منها الإسكندرية، للترفيه عن أنفسهم، وقضاء يوم ممتع بالإستمتاع بمياه البحر، وذلك في الوقت التي تشهد فيه ميادين ومنتزهات الإسكندرية هدوء وركود من المواطنين عليها.

وكان صرح اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، بأن نسب الإشغال في أول أيام عيد الأضحى كانت 50٪. بينما شهد ثان يوم العيد نسب إقبال وإشغال عالية وصلت إلى 100٪.
 
وأكد جمال على استمرار الحملات الرقابية والتأكد من أمن وأمان الشواطئ وتوفير أفضل الخدمات للرواد.

وصدق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي توقيع غرامات مالية جديدة على عدد 14 من مستأجري الشواطئ، وذلك لمخالفتهم للإجراءات الاحترازية ووجود عدد من شكاوي المواطنين بشأن مخالفة التعليمات المعلن عنها.

أخبار تهمك

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

منذ حوالي 10 ساعات

الاتفاق تم.. الأهلي ينجح في إقناع نجم الفريق بالتجديد حتى 2024

منذ حوالي 3 ساعات

لا تراجع.. موسيماني يصر على ضم الصفقة الكبرى للأهلي

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل..معارك عنيفة تسفر عن 20 قتيلا وتشريد الآلاف في منطقة تيجراي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدم موسيماني بشأن هذه الصفقة

منذ 43 دقيقة

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. مؤلف فيلم "العارف" يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفي.. تعرف علي التفاصيل !

منذ أقل من ساعتين

الشناوي يسجل حدثا تاريخيا في لقاء مصر وإسبانيا بأولمبياد طوكيو

منذ حوالي 5 ساعات

قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ يوم

عاجل.. تشكيل منتخب مصر الرسمي ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من رئيس الوزراء بشأن حظر التجوال بالعريش

منذ حوالي 6 ساعات

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجأة.. نجم الزمالك يتفق مع لبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على مضمون رسالة الملك سلمان للرئيس السيسي في مناسبة اليوم الوطني

منذ حوالي 7 ساعات

مكافأة موسيماني تثير ضجة في جنوب إفريقيا

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:36 م

عاجل.. الأهلي يضع الرتوش الأخيرة قبل ضم الصفقة الذهبية

عاجل.. تدهور الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز بعد احتياجها لأجهزة تنفس صناعي

01:44 ص

جريزمان يحسم مصيره مع برشلونة

03:30 م

عاجل.. آبي أحمد يوجه رسالة إلى المصريين والسودانيين باللغة العربية

08:05 ص

الأهلي يصدم موسيماني بشأن هذه الصفقة

05:02 م

مقالات وكتاب

video.html
video.html

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية والوفد المرافق يهنئون وزير الأوقاف بعيد الأضحى

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان